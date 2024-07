Tijdelijke Visserbrug komt pas in september

Foto Britt Gnodde

De tijdelijke Visserbrug wordt pas in september gebouwd. De eerste palen van de brug worden in de eerste week van september geplaatst.

De verwachting was dat de bouw volgende week zou beginnen. Volgens de gemeente duren ‘enkele processen’ langer dan verwacht. De omwonenden krijgen zaterdag een brief in de bus over de aanleg van de brug, die alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Het scheepvaartverkeer kan er ook langs.

De Visserbrug is drie weken geleden weg getakeld voor onderhoud. Enkele onderdelen waren kapot en die worden bij een bedrijf gerepareerd. Dat kan anderhalf tot twee jaar duren.