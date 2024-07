Politie houdt nieuwe verdachten aan voor geweldsincidenten vorige zomer

Foto via Politie.nl

De politie heeft na twaalf eerdere aanhoudingen onlangs nog een 16-jarige Amsterdammer en een 20-jarige man uit Vianen aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij explosies in Groningen en Winschoten in de periode 10 juli tot 20 september vorig jaar.

De 20-jarige man uit Vianen, die afgelopen 19 juni is aangehouden, zou onder andere betrokken zijn geweest bij explosies in de Herestraat op 12 juli. Daarnaast zou deze persoon, samen met de 16-jarige Amsterdammer, op dezelfde dag ook een horecapand beschoten hebben op het Marktplein in Winschoten.

Vanwege de opeenvolging van incidenten in de periode 10 juli tot 20 september 2023, houdt de politie nog steeds rekening met één of meerdere onderlinge conflicten in het criminele circuit.

Het programma Opsporing Verzocht toonde onlangs nieuwe ingestuurde beelden van de beschietingen in Winschoten, maar ook die in Oude Pekela en de explosie in de Herestraat.

Er loopt daarom nog steeds een onderzoek naar de verschillende incidenten door het Team Grootschalige Opsporing (TGO). De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen gaan plaatsvinden.

Wie meer weet over de geweldsincidenten, kan contact opnemen met de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.