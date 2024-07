Kunstschilder Matthijs Röling (81) overleden

Het schilderij 'De Boom der Kennis' van Matthijs Rölling en Wout Muller in het Academiegebouw - Foto via Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Matthijs Röling, een van de meest prominente Nederlandse kunstschilders, is woensdag op 81-jarige leeftijd overleden.

Röling koos bewust zijn stervensmoment, zo laten zijn naasten weten. Rölling overleed in zijn woonplaats Ezinge. Röling’s uitvaart vindt maandag plaats in zijn woonplaats, zo melden RTV Noord en DvhN.

Röling werd geboren in Oostkapelle (Zeeland), maar groeide op in Groningen. Hij kreeg landelijke bekendheid met zijn schilderijen, waaronder een aantal monumentale wandschilderingen. Rölling’s werk is te zien in verschillende musea en een grote wandschildering van Rölling is te zien in het Academiegebouw van RUG. Ook leidde Rölling veel kunstenaars op bij Academie Minerva en aan de Klassieke Academie in Stad.

De schilder stopte in 2009 met zijn werk vanwege fysieke problemen. In 2011 werd Rölling benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.