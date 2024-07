Kindje gewond bij aanrijding Turfsingel

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Turfsingel heeft woensdagmiddag een verkeersongeluk plaatsgevonden. Bij het ongeluk is een kindje gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur. “Een automobilist is door nog onbekende oorzaak in botsing gekomen met een fietser”, vertelt Wind. “Het kindje zat achterop de fiets en is door de aanrijding gewond geraakt. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffertje behandeld. Politieagenten gaven het kindje een knuffelbeer.” Op vrijwel alle hulpverleningsvoertuigen van brandweer, politie en ambulance bevinden zich knuffelberen. Hulpverleners kunnen deze aan kinderen geven die betrokken zijn bij een incident. Van knuffelberen is bekend dat ze helpen tegen stress en angst.

Het slachtoffertje hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.