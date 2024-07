Jacques d’Ancona (86) overleden

Foto: Jos @ FPS-Groningen via Wikimedia Commons (CC 2.0)

Jacques d’Ancona is vrijdag in zijn huis in Paterswolde overleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De nationaal bekende journalist, theaterrecensent en tv-persoonlijkheid werd 86 jaar.

D’Ancona werd in 1937 geboren in Groningen. Hij werd een nationale bekendheid als jurylid in de Soundmixshow. Hij was bovendien tientallen jaren voetbalscheidsrechter en mede-initiatiefnemer van het Eurovoetbaltoernooi in Groningen.

Tot voor kort was D’Ancona nog recensent van theater-, cabaret- en musicalvoorstellingen voor het Dagblad van het Noorden. Zijn kennis van de diverse cultuuruitingen was enorm. Een hartkwaal werd hem uiteindelijk fataal.