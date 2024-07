Herdenking atoombom Hiroshima op 6 augustus

Foto: Rieks Oijnhausen

De organisatie Groningen voor Vrede herdenkt op dinsdag 6 augustus dat het precies 79 jaar geleden is dat de eerste atoombom op de Japanse stad Hiroshima werd gegooid. Daarbij kwamen ongeveer 80.000 mensen om het leven.

De bom werd afgeworpen door een bommenwerper van de Verenigde Staten. Enkele dagen later viel een tweede bom op de stad Nagasaki. Het grote aantal doden en de verwoesting hadden tot gevolg dat Japan zich overgaf en de Tweede Wereldoorlog tot het verleden behoorde.

Groningen voor Vrede houdt die avond om 20.15 uur een korte herdenking bij het anti atoombom monument van Hugo Hol aan het Emmaplein. Organisator Willem de Haan houdt een korte toespraak en leest een gedicht. Daarna worden bloemen en kraanvogels bij het monument gelegd. Aansluitend wordt ‘dona nobis pacem’ gezongen: geef ons vrede.

Het anti-kernwapenmonument in de stad is bijzonder. In 1985 was het kunstwerk het eerste monument dat in Nederland werd opgericht als protest tegen de kernwapenwedloop. Groningen sloot zich als gemeente in 2020 aan bij een pact tegen kernwapens. Burgemeester Koen Schuiling ondertekende toen het ICAN Cities Appeal; dit is een wereldwijd verband van gemeenten die zich uitspreken tegen kernwapens.