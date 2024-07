Heel Groningen kan weer bevingsschade melden

Foto via Groninger Bodem Beweging

Vanaf woensdag kunnen alle eigenaren van woningen in Groningen en delen van Drenthe en Friesland weer fysieke schade melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Dat gaat via een nieuwe manier van schade-afhandeling die het IMG in januari introduceerde. Deze nieuwe aanpak, die eind juni al werd uitgerold in het noordelijke en oostelijke deel van de gemeente Groningen, is bedoeld om de afhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken.

Bij een nieuwe schademelding kunnen inwoners kiezen tussen herstel van de woning tot 60.000 euro, zonder onderzoek naar schadeoorzaak. Ook kunnen ze kiezen voor een vaste vergoeding van 10.000 euro (vanaf medio juli) via een voorinschrijving voor een Aanvullende Vaste Vergoeding (AVV). Die gaat komend najaar van start. Inwoners kunnen, zo stelt het IMG, ook blijven kiezen voor een maatwerkprocedure, met een onderzoek naar de oorzaak van de schade.

Stadjers met een herhaalmelding die al voorlopig hebben gekozen voor deelname aan de regeling voor een aanvullende vaste vergoeding van 10.000 euro, moeten deze keuze nog wel bevestigen.