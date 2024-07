Gewonden bij verkeersongelukken in Stad

Op het Floresplein raakte een scooterbestuurder gewond. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In Stad hebben dinsdagavond twee verkeersongelukken plaatsgevonden. Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl raakten twee personen gewond.

Het eerste ongeluk vond rond 17.55 uur plaats op de Griffeweg. Op het fietspad kwamen door nog onbekende oorzaak twee fietsers met elkaar in botsing. Eén persoon raakte gewond. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.

Enkele minuten later vond er op de kruising Korreweg met het Floresplein een aanrijding plaats tussen een automobilist en een scooterrijder. De scooterbestuurder kwam bij de aanrijding ten val en raakte gewond. De persoon is behandeld in een ambulance en hoefde uiteindelijk niet meer naar het ziekenhuis. Ook naar de toedracht van dit ongeluk doet de politie onderzoek.