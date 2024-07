Fietser gewond bij verkeersongeluk Damsterplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Damsterplein is in de nacht van zaterdag op zondag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 01.45 uur. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk waarbij geen andere voertuigen betrokken zijn”, vertelt Wind. “Ter hoogte van een coffeeshop is een fietser hard ten val gekomen. De persoon is bij de val gewond geraakt. Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer.