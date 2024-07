Donar trekt Keevan Veinot aan

Keevan Veinot (links). Foto: Donar

Donar heeft de Canadese basketballer Keevan Veinot aangetrokken. De 25-jarige aanwinst is een veelzijdige speler die op diverse posities uit de voeten kan.

Veinot is 1.93 meter lang en speelde afgelopen seizoen voor de Antwerp Giants en het seizoen ervoor voor Aris Leeuwarden. Hij heeft een éénjarig contract getekend. De eerste oefenwedstrijd voor het nieuwe team staat gepland op 24 augustus.

Technisch directeur Drago Pasalic: “Hij is goed ingeburgerd in de Europese basketbalcultuur en weet hoe het eraan toegaat in de Belgisch-Nederlandse competitie. Bovendien passen zijn mentaliteit en ambities perfect bij het DNA van Donar.”

Keevan Veinot is enthousiast: “Ik wil samen met het team gaan voor het BNXT- kampioenschap. Ik ken de meeste jongens bij Donar en ik heb alle vertrouwen in een mooi seizoen in Groningen.”