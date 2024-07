Assistent Mohammed Romdhane vertrekt bij Lycurgus

Na twee seizoenen vertrekt assistent Mohamed Romdhane bij Nova Tech Lycurgus. De club zoekt geen vervanger, zodat hoofdcoach Mark Lebedew en assistent Sam Gortzak de technische staf vormen komend seizoen.

Romdhane: ‘Het waren twee mooie jaren met in het eerste jaar het winnen van de beker en de Supercup. Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt en ging het op en neer. Voor mij als trainer waren het twee goeie jaren. Ik ben blij met deze ervaring. Het was ook altijd leuk samenwerken met alle vrijwilligers. Ze waren er altijd. Daar heb ik veel respect voor. Al met al een prima periode voor me. Dat stemt tevreden.’

Romdhane gaat zich de komende tijd meer focussen op zijn volleybalschool in Groningen, Verder helpt hij VC Sneek met talentontwikkeling en gaat hij meer tijd aan zijn gezin besteden.