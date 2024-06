Zanger en liedjesschrijver Marko Poucki overleden

Foto: Marko Poucki

Zanger en liedjesschrijver Marko Poucki is afgelopen dinsdag op 47-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag laten weten aan het Dagblad van het Noorden.

Poucki werd geboren in Delfzijl en verhuisde toen hij 18 jaar oud was naar Stad om Rechten te studeren. De liefde voor muziek was op dat moment al geboren. Op de muziekschool in Delfzijl speelde hij toetsen en speelde er in verschillende bands, hoewel het zingen en het schrijven van liedjes meer zijn passie bleken te zijn. Eenmaal als student in Groningen bleef hij muzikaal actief waarbij hij iedere zaterdagmiddag te vinden was als huispianist in De Drie Gezusters.

In 2000 won hij zowel de jury- als de publieksprijs op het Noord Nederlands Liedjes Festival met zijn lied Niets te zien. Ook stond hij dat jaar in de regiofinale van de Grote Prijs van Nederland en speelde hij op het Noorderzon Festival. In die tijd was hij ook geregeld te gast bij regionale en landelijke radiostations.

Nadat het een aantal jaren stil was rond de liedjesschrijver en hij verhuist was naar Zuidlaren, bracht Poucki de laatste tijd weer regelmatig nieuwe muziek uit. Zo haalde zijn single Dromer vorig jaar zomer de eerste plaats van de Noord 9, de hitlijst van de regionale omroep. Ook werden zijn liedjes regelmatig verkozen als Stadsplaat op OOG Radio. Afgelopen voorjaar maakte hij zijn droom waar door zijn liedjesprogramma Hartstocht te spelen in theater De Winsinghhof in Roden.