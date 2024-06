Wethouder krijgt inspiratieboekje ‘Veerkracht’ overhandigd

Overhandiging 'Veerkracht' aan wethouder Molema. Foto Lars Faber

De Werkgroep Toegankelijk Groningen en LENTIS presenteren deze woensdag het inspiratie-boekje ‘Veerkracht’ aan wethouder Manouska Molema.

Het boekje is bedoeld voor mensen die zich best iets fitter willen voelen, maar niet zo passen in de richtlijnen en de cultuur die bij een ‘gezonde leefstijl’ lijken te horen. Dat zijn er best veel, zeggen de samenstellers. Want wie voldoet nu aan het perfecte lijf en het altijd stralende humeur dat je in de sociale media en de fit-folders gepresenteerd krijgt?

‘Veerkracht’ gaat over bewegen, eten, slapen, plezier in het leven en verbinding. Wat je zelf in huis hebt, maar misschien uit beeld geraakt is. Er staan tips en ideeën in, om er weer zin in te krijgen. De Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) is een netwerk/adviesorgaan van en voor inwoners van de gemeente Groningen die met een handicap, chronische ziekte leven, of met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking leven.

De gedrukte mini-boekjes liggen op vindplaatsen in de stad waar mensen komen die het wellicht kunnen gebruiken. Lentis-locaties, huisartsen, fysiotherapeuten, revalidatiecentra en WIJ-locaties.