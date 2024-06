Stad viert Roze Zaterdag

Foto: Rieks Oijnhausen

Groningen staat zaterdag in het teken van Roze Zaterdag. Op deze pagina laten we je zien hoe deze dag gevierd wordt.

Het is de derde keer dat de feestdag in Groningen wordt gehouden. Eerder gebeurde dit in 1985 en in 2011. In de stad zijn er zaterdag allerlei activiteiten. Het programma begon zaterdagochtend met een traditionele kerkdienst in de Der Aakerk waarbij zowel religieuze als niet-religieuze mensen aanwezig waren. Doel van deze dienst was een viering dat je kan zijn wie je wilt zijn. De rest van de dag kan in de kerk de liefde verklaard worden, romantisch, vriendschappelijk, in het bijzijn van trouwambtenaren.

Tekst gaat verder onder de video:

Een vrolijke pride trok vanaf 11.30 uur door de binnenstad. Video: Annelies van Santen

Willeke Alberti

Om 11.30 uur begon op de Ossenmarkt een pride waarbij een stoet mensen en wagens een route aflegt van ruim 3 kilometer die via de Westersingel, Munnekeholm, Grote Markt uiteindelijk weer op de Ossenmarkt eindigt. Een nieuwsfotograaf beschrijft dat het bij deze optocht gezellig druk is. Op de Grote Markt begint vanaf 13.30 uur het hoofdprogramma met onder andere optredens van Sophie Straat en de Belgische songfestivaldeelnemer Gustaph. Hoogtepunt is het optreden om 18.00 uur van Willeke Alberti. Vanaf 16.30 uur vinden er activiteiten plaats in de Zwanestraat. Daar treden onder andere Nobody Knows en Diva Mayday op.

OOG Radio

Op OOG Radio wordt verslag gedaan van de festiviteiten in de binnenstad. Er zijn interviews te horen, er wordt verslag gedaan van de festiviteiten en er wordt muziek gedraaid die past bij het thema Roze Zaterdag.

Later meer.