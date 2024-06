Speciale OOG Ochtendshow tijdens Roze Zaterdag

Foto: Roze Zaterdag Groningen

Op zaterdag 22 juni is er een speciale OOG Ochtendshow, in het kader van Roze Zaterdag. Er zijn diverse interviews met betrekking tot het thema te horen, er wordt roze muziek gedraaid en er is een razende roze reporter in de binnenstad aanwezig tijdens de Pride Walk.

De OOG Ochtendshow is normaal gesproken alleen op werkdagen tussen 7:00 en 9:00 uur ’s ochtends te beluisteren, maar nu is er voor een ander tijdstip gekozen. Programmacoördinator Rick van der Velde: “Het is natuurlijk het mooist om op de dag zelf uit te zenden en dat is nu eenmaal niet op een werkdag. En aangezien er tussen 7:00 en 9:00 uur nog niet heel veel te doen is, doen we het even wat later op de dag. Kan ik eerst ook even uitslapen, haha!”

Samen met Annemieke Wellin presenteert hij het programma op de zaterdagmiddag. Jan Kooistra is aanwezig in de studio om hen en de luisteraar van het laatste nieuws te voorzien en Henri Haan is in de binnenstad om verslag te doen. Daarnaast worden ook interviews uitgezonden. Een aantal daarvan is afgelopen week al te horen in de OOG Ochtendshow, maar dat waren ingekorte interviews. In deze uitzending worden ook andere onderdelen van die interviews gebracht, die nog niet eerder zijn uitgezonden. “En natuurlijk draaien we ook muziek. Een aantal in het thema van Roze Zaterdag, maar ook andere hits”, aldus Van der Velde.

De themauitzending van de OOG Ochtendshow is te beluisteren van 12:00 uur tot 15:00 uur op OOG Radio, op 106.6 FM en in Haren op 107 FM. Het programma is ook te volgen via de gratis OOG app, die beschikbaar is voor Android en iPhone, of door hier te klikken.