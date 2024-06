Shuttlebus Groningen heeft een nieuwe look

De Museumshuttle van het Groninger Museum heeft een nieuw jasje gekregen. De bus, met zijn kleurrijke stickers, haalt inwoners van de provincie Groningen op, die toe zijn aan een inspirerend dagje uit.

De belangstellenden worden thuis opgehaald, beleven een creatieve middag in het museum en worden daarna weer thuisgebracht. De shuttlebus is voornamelijk bedoeld voor ouderen; mensen die wel toe zijn aan een dagje uit, maar niet weten wanneer, met wie en hoe. Tijdens het middagje in het Groninger Museum kunnen ze ook contact leggen met elkaar. Deelnemers worden zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt opgehaald. Zo kunnen ze eventueel afspreken, elkaar later weer te ontmoeten.

In het museum krijgen ze een interactieve rondleiding en een creatieve opdracht in het atelier. De kosten zijn 10 euro per persoon, inclusief vervoer, rondleiding, activiteit en koffie of thee. Het project is een samenwerking tussen het Groninger Museum, Stichting WelMobiel, gemeente Groningen en provincie Groningen. Ook het Rijk draagt een steentje bij.