Prentenboeken voor kinderen met taalachterstand

Foto: overhandiging v prentenboeken bij boekhandel Van der Velde

Een groot deel van de kinderen die opgroeien in kwetsbare Groningse wijken heeft een taalachterstand, zo blijkt uit een rondvraag bij de GGD in opdracht van Noordhoff. Die zijn daarom met een project begonnen.

Om het probleem van taalachterstand aan te pakken is het toegankelijk maken van lezen cruciaal. Eén van de projecten die (voor)lezen moet bevorderen is ‘Kansrijk in de wijk’, een samenwerking tussen de GGD (consultatiebureau) en De Huiskamer (WIJ). Ter ondersteuning van dit project doneert Noordhoff, een uitgeverij van leermiddelen, 200 prentenboeken.

Leonie Boer-Perdok van GGD Groningen licht toe: “We zien met name een taalachterstand bij kinderen in kwetsbare wijken zoals de Hoogte en Indische buurt. Wat we weten is dat er een directe link te vinden is tussen taalachterstand en lezen. Veel mensen onderschatten het belang van (voor)lezen. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen met ongelijke kansen starten op de basisschool.”

De gedoneerde prentenboeken gaan naar het project ‘Kansrijk in de wijk’, waarbij ouders via consultatiebureaus en een Ouder en Kind Café geïnformeerd worden over taalontwikkeling en gestimuleerd worden om kinderen meer te laten lezen of hen zelf voor te lezen. De boeken worden door de GGD overdragen aan de ouders die een bezoek brengen aan de consultatiebureaus.

De prentenboektitel van de campagne van dit jaar is ‘Kom uit die kraan!!’ van de Groningse schrijver Tjibbe Veldkamp, recentelijk nog winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs.