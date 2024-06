Politie zoekt getuigen van steekpartij Vrydemalaan

Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de steekpartij die vrijdagavond plaatsvond op de Vrydemalaan. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

De steekpartij vond plaats nabij het Stadsstrand bij DOT. “Rond 23.00 uur werd er melding gemaakt van een steekincident aan de Vrydemalaan in Groningen”, laat de politie weten. “Meerdere eenheden gingen ter plaatse. Er werd een slachtoffer aangetroffen, een 28-jarige man uit Groningen. Agenten verleenden eerste hulp en het slachtoffer werd even later met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.”

Direct werd er een onderzoek gestart. “We hebben met meerdere mensen gesproken. Enige tijd later konden we een verdachte aanhouden. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groningen. Zij zal worden verhoord en haar betrokkenheid wordt onderzocht.” De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. “Als je iets weet of informatie hebt, dan komen wij graag met je in contact. Je kunt contact opnemen op telefoonnummer 0900 88 44.”