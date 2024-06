Persoon zwaargewond bij schietpartij op Rademarkt

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een schietpartij op de Rademarkt is zondagochtend een persoon zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

De melding van een schietpartij kwam rond 06.00 uur bij de hulpdiensten binnen. “Eén persoon is zwaargewond geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Deze persoon is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Kort na het incident is er een verdachte aangehouden. “Daarbij is er ook een vuurwapen aangetroffen.”

Een nieuwsfotograaf vertelt dat het incident heeft plaatsgevonden tussen de kruising met de Radesingel en het kruispunt met de Radebinnensingel bij de Sint-Jozefkathedraal. “Deze weg is afgesloten en de politie doet hier onderzoek”, vertelt de fotograaf. De woordvoerder bevestigt dat er een uitgebreid onderzoek is opgestart naar de toedracht. Daarbij wordt ook gevraagd aan mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, om zich te melden. Dit kan op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.