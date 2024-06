Onderdoorgang Paterswoldseweg begint al te lijken

Foto: aanpak Ring Zuid

Aanpak Ring Zuid is momenteel bezig met de definitieve inrichting van de onderdoorgang van de ringweg. De planning van die werkzaamheden is aangepast.

Het werk aan de riolering en het fietspad aan de oostzijde in volle gang. Het fietspad en het voetpad aan de oostzijde worden op 19 juni in gebruik genomen. De overige werkzaamheden aan de oostzijde duren tot 1 juli. Daarna wordt het autoverkeer omgezet naar de oostzijde. Het verkeer kan tijdens de klus de onderdoorgang gewoon passeren.

Van 2 juli tot 2 september wordt gewerkt aan de westzijde van de Paterswoldseweg. Het fietspad en het voetpad aan de westzijde worden vanaf circa 31 juli in gebruik genomen. Tot 2 september werkt Aanpak Ring Zuid aan de nieuwe rijbaan aan de westzijde van de Paterswoldseweg.

In de week van 2 tot 6 september worden de deklagen en belijning aangebracht. In die week zijn de onderdoorgang en alle aansluitingen met de Laan van de Vrede, de Muntinglaan en de Expositielaan dicht voor auto- en fietsverkeer. Het voetpad is wel toegankelijk.