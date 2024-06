LHBTIQ studentenvereniging Ganymedes bestaat 15 jaar

Tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow spreken we met mensen uit de LHBTIQ gemeenschap in Groningen. Dit staat in het teken van Roze Zaterdag op 22 juni. OOG Radio-presentator Saskia de Vries sprak met de penningmeester van studentenvereniging Ganymedes, Evie Veenhuizen.

Groningse studentenvereniging Ganymedes is de oudste queer studentenvereniging van Nederland. Met meer dan 170 leden is het een gezellige en levendige plek waar je als LHBTIQ+ student in Groningen echt jezelf kunt zijn.

Ooit begon het met een groep vrienden die ging borrelen in de stad. Dit groeide uit tot een studentenvereniging waar iedereen vrij is om deel te nemen aan de activiteiten zonder ontgroeningen. Binnen de vereniging zijn veel internationale studenten. Deze studenten komen vaak naar Nederland omdat ze, soms in tegenstelling tot hun thuisland, hier wel vrij kunnen zijn om zichzelf te zijn.

Ganymedes is een van de vijf LHBTIQ+ studentenverenigingen in Nederland, waarvan Amsterdamse studentenvereniging Gay de grootste is. Ganymedes is de enige in het noorden en is verbonden met de andere studentenverenigingen in het LHBTIQ+ veld.

Het lustrum is inmiddels gevierd en verder in dit jaar zijn er nog diverse andere evenementen vanuit Ganymedes, zoals Evie in het gesprek aangeeft.

