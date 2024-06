LABnul50 maakt doorstart na faillissement

Foto: AbvanG - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115484163

Hotel, vergadercomplex en brasserie LABnul50 aan het Boterdiep maakt een doorstart. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

De onderneming, die zich in Het Paleis bevindt, werd in april failliet verklaard. Bij het faillissement was toestemming gegeven om het bedrijf vijf weken open te houden om lopende zaken af te kunnen handelen. In die periode is ook hard gewerkt om een nieuw bedrijfsplan op te stellen en te zoeken naar financiering. Dit is gelukt waardoor nu een doorstart gemaakt kan worden. Het bedrijf gaat door onder dezelfde naam.

Dat vorige maand het faillissement werd uitgesproken heeft te maken met de coronacrisis. Men had te maken met belastingschulden, het terugbetalen van de NOW en hogere vaste lasten. In de nieuwe situatie gaat het bedrijf met iets minder personeel verder. Het concept blijft hetzelfde. Er zullen hotelkamers aangeboden worden, de vijf vergader- en evenementenzalen blijven beschikbaar en men blijft zich inzetten voor de brasserie en binnentuin. Wel wil men op zoek gaan naar vaste huurders voor de grotere zalen in de avonduren.