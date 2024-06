Komende dagen kans op lichtende nachtwolken

Lichtende nachtwolken boven het Bargerveen in Drenthe. Foto: Hrald - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7141273

De kans is aanwezig dat er de komende dagen lichtende nachtwolken te zien zijn. Dat laat Blaauw Sterrenwacht weten.

“In de nacht van dinsdag op woensdag lijken de omstandigheden niet goed”, laat de sterrenwacht van de Rijksuniversiteit Groningen weten. “In de nachten daarna lijkt de situatie beter waardoor de kans groter is om deze wolken te aanschouwen.” Lichtende nachtwolken zijn te zien van juni tot begin augustus. Ze bevinden zich op tachtig tot negentig kilometer hoogte, in de mesopauze, waar het extreem koud en droog is. De ijskristallen waaruit ze bestaan weerkaatsen het zonlicht dat van onder de horizon komt, waardoor ze zichtbaar worden als de hemel nog donker is.

De wolken zijn te herkennen aan hun zilverwitte kleur. Daarnaast hebben ze vaak een ribbelachtige structuur. Je vindt ze vooral in noordelijke richting, kort voor zonsopkomst.

