Geweldsincident in Herestraat, politie start Burgernetactie

Foto: 112groningen.nl

In de Herestraat heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een geweldsincident plaatsgevonden. De politie is op zoek naar een persoon waarvoor ook een Burgernetactie is opgestart.

Het voorval gebeurde in het begin van de nacht ter hoogte van de kruising met de Carolieweg. “Wat er precies heeft plaatsgevonden is op dit moment nog onbekend”, vertelt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl. “De Herestraat is afgesloten en het wemelt hier van de agenten. Op straat wordt onderzoek gedaan.” De politie spreekt van een geweldsincident waarbij op dit moment nog niet meer details bekend zijn.

Vanwege de situatie is men op zoek naar een persoon die tussen de 20 en 30 jaar oud is. De politie: “Wij zoeken een man met een licht getinte huidskleur. Hij draagt een zware bodywarmer, lichte blouse en een grijze spijkerbroek. Mocht je deze man gezien hebben, of weet je waar hij verblijft, dan verzoeken wij nadrukkelijk om deze persoon niet zelf te benaderen maar om direct alarmnummer 112 te bellen.”