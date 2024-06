De Funnels maken rock over dementie

Foto: Funnels

De Groningse band Funnels maakt rockmuziek en hun debuutsingle is ook al te horen als stadsplaat op OOG radio. Maar hun debuutsingle is niet zomaar een rocknummer, het gaat over dementie.

Frank en Herman waren namens de 5 koppige band The Funnels in de radiostudio tijdens de OOG Ochtendshow om meer te vertellen over dit debuut en de band.

Zo is dit nummer geschreven vanuit het perspectief van de persoon met alzheimer en de partner van deze persoon. Leadzanger Rutger Odding schreef het nummer. Hij heeft een familielid die alzheimer heeft en baseert dit lied op zijn ervaringen met die situatie en wat hij waarnam tussen die persoon en diens partner. Het is dus een nummer met een boodschap, iets wat de band ook wil brengen met hun muziek.

Er staat inmiddels nog meer muziek te komen want ze hebben de volgende vier nummers klaar staan om te worden uitgebracht, aldus Frank en Herman. Daarnaast staan ze zaterdag 22 juni voor het eerst op een festival in Stadskanaal, op het Pagefestival.

