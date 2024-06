Afschaffing slavernij herdacht op Ossenmarkt

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Ossenmarkt is zondagavond de afschaffing van de Trans-Atlantische Slavernij herdacht. Om 20.00 uur werden twee minuten stilte in acht genomen.

Het thema van de herdenking was ‘Inheemsen’. Het programma begon met het brengen van een plengoffer. Plengoffer, ook wel libatie genoemd, is een ritueel waarbij als offer een vloeistof uitgegoten wordt voor een god, geest of ter herinnering van een overledene. Daarna was er een bijdrage van stadsdichter Esmé van den Boom, Nohaly Oehlers en de burgemeester en kinderburgemeester. De avond werd begeleid door Carl Blijd. Tijdens het programma was er muziek en poëzie. Na de twee minuten stilte werden kransen gelegd.

Afgelopen voorjaar heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) excuses gemaakt voor de rol die het toenmalige gemeentebestuur had in het slavernijverleden. Aanleiding voor de excuses is een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar het slavernijverleden van onze gemeente. Daaruit bleek dat de voorgangers van de huidige burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden duidelijk hebben geprofiteerd van de slavernij en slavenhandel. Dit geldt zowel voor de periode van de West-Indische Compagnie (WIC) als de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Behalve in Groningen vonden er ook herdenkingen plaats in onder andere Den Haag, Tilburg en Zwolle. Maandag is het Keti Koti. In de avonduren vindt dan een bijeenkomst plaats in Museum aan de A. Op zaterdag 6 juli is de derde editie van het Keti Koti Festival dat gehouden wordt op drie locaties in Stad.