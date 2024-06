Accu elektrische step vat vlam in woning

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Merwedestraat heeft dinsdagavond de accu van een elektrische step vlam gevat. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding kwam rond 22.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “De step stond in de woning aan de lader”, vertelt Wind. “Op een gegeven moment is er brand ontstaan. De bewoners hebben adequaat gereageerd door de step naar buiten te gooien. Brandweerlieden hebben de situatie onder controle gebracht.”

De schade in de woning is volgens de fotograaf beperkt gebleven tot wat rookontwikkeling. Wind: “De elektrische batterij is in een emmer met water gedompeld.” Over de oorzaak is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.