Gerard Smit stopt na 35 jaar als coach bij Lycurgus. Smit wil meer vrije tijd hebben en op andere momenten kunnen reizen dan alleen tijdens de zomervakantie. De Stadjer blijft wel betrokken bij de club en zal af en toe nog meedoen.

Smit begon zijn carrière in 1989 en heeft sindsdien een cruciale rol gespeeld in de groei en successen van de club, waaronder de promotie naar de Eredivisie in 1998, met daarna drie landstitels en 57 Europese wedstrijden.

Sam Gortzak is Smits opvolger.