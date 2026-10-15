Zuiderweg Hoogkerk volgende week afgesloten

Foto via Provincie Groningen

De Zuiderweg in Hoogkerk is van maandag 19 oktober 07.00 uur tot en met donderdag 22 oktober 16.00 uur afgesloten tussen de Verbindingsstraat en de spoorwegovergang.

In de periode wordt er gewerkt aan de kruispunten. Deze worden aangepast en krijgen nieuw asfalt.

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Verbindingsstraat, de Elmersmastraat en de Polmanstraat. De spoorwegovergang blijft daarbij gewoon in gebruik.

Autoverkeer moet de omleiding volgen via het Hoendiep, de Johan van Zwedenlaan en de Bangeweer. In omliggende wijken wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk aangepast om woonstraten bereikbaar te houden.

Buslijn 8 rijdt om via Bangeweer en de Johan van Zwedenlaan. De haltes Zuidersingel, Fabriekslaan, Kerkstraat en UT Delfiaweg-West vervallen tijdelijk. Nood- en hulpdiensten kunnen bij spoed door het werkvak.