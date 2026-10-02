Zpannend Zernike: “dit weekend komt iedereen tijd te kort!”

Foto: Rieks Oijnhausen

Zin om je eens helemaal onder te dompelen in de wetenschap? Dan zit je zaterdag en zondag goed, want het is het Weekend van de Wetenschap. In Groningen is dit beter bekend onder de naam Zpannend Zernike.



Je krijgt een blik achter de schermen bij organisaties die normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor het publiek. Zo kun je bijvoorbeeld echte wetenschappers ontmoeten, restauratoren aan het werk zien in een museum en zelf proeven doen in laboratoria. “Iedereen komt dit weekend tijd tekort!” belooft Theo Jurriëns van Zpannend Zernike, in een telefonisch interview met radioprogramma OOG Ochtendshow.

Technologie en wetenschap is nog altijd een stiefkindje op school, stelt Jurriëns. Zpannend Zernike biedt aan de ene kant de mogelijkheid om hiermee kennis te maken, maar ook om kennis te maken met de passie en drijfveren van de wetenschappers zelf. “En dan is het heel mooi dat je in zo’n contact-moment kennis maakt met die bevlogenheid van zo’n wetenschapper en wellicht weer een zaadje legt bij iemand, voor een wetenschapper in de dop.”

Festival vol verwondering

Zpannend Zernike is een festival vol verwondering waar wetenschap en techniek centraal staat, stelt Jurriëns. “Interesse voor wetenschap en techniek ontstaat door verwondering. Of dat nu is als je aanwezig bent bij een mobiel planetarium op zondag, of het doen van proefjes: je laat je verrassen door mooie dingen uit de wereld van wetenschap en techniek!”

Op zaterdag zijn er zes locaties, verspreid door de binnenstad van Groningen. Op zondag zijn er op zeven locaties activiteiten te doen op de Zernike Campus.

Voor jong en oud van alles te doen

Op de vraag voor wie het festival is bedoeld, antwoordt Jurriëns dat uit vorige edities is gebleken dat dit vooral opa’s en oma’s met kleinkinderen zijn, of vaders en moeders met kinderen. “Dus de hoeveelheid jong spul dat er rondloopt is hoog!”

En er is van alles te doen. Op zaterdag is er in het Academiegebouw aan de Broerstraat van alles te beleven. Zo doet de Faculteit Letteren voor het eerst ook mee en er wordt gekeken naar middeleeuwse poep. Het UMCG doet ook mee, waar het megadruk is met proefjes en experimenten. Van oudsher zijn ook de Jonge Onderzoekers van de partij en het Universiteitsmuseum.

“Op zondag verplaatst het hele circus zich naar de Zernike Campus”, vertelt Jurriëns. Zo doet de faculteit Science en Engineering mee, de Hanze op verschillende locaties. En ook SRON, die deze week nog in het nieuws waren in verband met een contract met de NASA. “De slimme mannen en vrouwen die allemaal mooie dingen maken voor onderzoek van het heelal, en dan het liefst in een baan om de aarde, doen ook mee.

Dus eigenlijk is de boodschap: iedereen komt dit weekend tijd te kort”, sluit Jurriëns af.

De activiteiten zijn op zaterdag en zondag van 12:00 tot 17:00 uur. Het programma en een plattegrond van de activiteiten zijn op de site van Zpannend Zernike te vinden.