Zorgen over verkeersveiligheid N46: VVD en D66 willen maatregelen na ernstige ongelukken

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De fracties van VVD en D66 in Provinciale Staten vragen opheldering van het provinciebestuur over de verkeersveiligheid op de N46 (Eemshavenweg) en andere N-wegen in de provincie. De stijging van het aantal ongevallen op de N46 baart de fracties zorgen: tot nu toe vonden er dit jaar al veertien ongelukken plaats, tegenover vijf in heel 2025.

Net als vorig jaar kwamen ook dit jaar twee mensen om het leven op het traject tussen Groningen en de Eemshaven. “Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich veilig en vlot door Groningen kunnen verplaatsen”, benadrukken Statenleden Willemijn Brilstra (VVD) en Paula Benjamins-van Oudheusden (D66). “Goede en veilige wegen zijn daarvoor essentieel. We zien echter dat onder meer inhaalmanoeuvres en toenemende drukte tot gevaarlijke situaties leiden. De inrichting van de weg moet bijdragen aan het voorkomen van ongevallen.”

Ernstige ongelukken bij Sint Annen

De politieke vragen volgen na twee ernstige ongelukken die in de afgelopen periode plaatsvonden. Op 18 september raakten bij Sint Annen drie voertuigen betrokken bij een aanrijding waarbij de brandweer het dak van een auto moest knippen om een beknelde bestuurder te bevrijden; drie personen raakten gewond. Slechts een week later ging het op hetzelfde traject opnieuw mis: bij een botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto kwam een 44-jarige Groninger om het leven.

De provincie liet eerder weten te onderzoeken hoe de plotselinge toename veroorzaakt wordt. In de komende jaren staat er groot onderhoud voor de N46 gepland, waarbij de verkeersveiligheid meegenomen gaat worden. VVD en D66 willen nu van het college weten of er op korte termijn maatregelen genomen kunnen worden, zoals fysieke rijbaanscheidingen of aanpassingen om inhalen veiliger te maken.

Verdubbeling

Terwijl ondernemers en transportorganisaties al langer pleiten voor een verdubbeling van de N46, wil de provincie daar voorlopig niet aan. Een algehele verdubbeling lijkt bovendien verder weg dan ooit doordat minister Vincent Karremans (VVD) van Infrastructuur heeft aangekondigd dat het Rijk scherpe keuzes moet maken bij infrastructurele projecten door grote budgettekorten op onderhoud.

VVD en D66 maken zich daar zorgen over en willen weten hoe het college zich richting Den Haag inzet om voldoende middelen binnen te halen. Niet alleen voor veilige wegen zoals de N46, maar ook om provinciale spoorambities als de Lelylijn en de Nedersaksenlijn overeind te houden.