Zonnige dagen tot na het weekend, maar herfst dient zich volgende week wel aan

Foto: Joris van Tweel

Het blijft dit weekend en ook begin volgende week nog zacht en overwegend zonnig. Vanaf woensdag verandert het weer en krijgen we te maken met buien en lagere temperaturen.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag trekt eventuele grijzigheid snel op. Er zijn flinke zonnige perioden, al trekt er ook sluierbewolking over. Het blijft droog en het wordt 20 graden bij een matige zuidwestenwind. In de nacht naar zondag wordt het 11 graden. Zondag overdag zijn er perioden met zon en wordt het bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten 18 graden.

Na het weekend zijn de veranderingen op maandag en dinsdag klein. Onder regie van een hogedrukgebied in de buurt van ons land blijft het droog, zijn er flinke perioden met zon en wordt het rond 20 graden.

Vanaf woensdag gaat de drukverdeling veranderen en zouden we langzaamaan wel eens de herfst in kunnen glijden. Het kwik zakt enkele graden en de eerste buien dienen zich op woensdag aan. Ook de rest van de week vallen er regelmatig buien en schommelt de middagtemperatuur rond of iets onder de 15 graden. Daarmee komt een einde aan een lange periode van zacht tot warm weer met temperaturen (ver) boven normaal.