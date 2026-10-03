‘Zondag volop zon, vanaf dinsdag toenemende kans op neerslag’

Foto: Joris van Tweel - Martinitoren herfst

De zon is de komende dagen nog veelvuldig aanwezig. Vanaf dinsdag zet een kentering in, waarbij de kans op neerslag geleidelijk toeneemt.

Zondag begint de dag met kans op mist of nevel. Gaandeweg komt de zon tevoorschijn. In de middag kunnen er wat wolken ontstaan, maar het blijft droog. Bij een zwakke westelijke wind wordt het 18 tot 19 graden. In de nacht naar maandag is het wisselend bewolkt. Bij opklaringen koelt het af naar zo’n 11 graden.

Op maandag verandert er weinig: er is bewolking, maar er zijn ook zonnige perioden. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestewind wordt het 19 tot 20 graden.

Dinsdag is de bewolking wat dikker, al laat ook de zon zich zien. In de loop van de middag kunnen er buien ontstaan. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting stijgt het kwik naar 21 graden.