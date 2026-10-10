‘Zondag flinke buien, komende dagen droger en vaker de zon’

Foto: Joris van Tweel

Na een herfstachtige zaterdag blijft het ook op zondag niet droog in Groningen. De komende dagen neemt het aantal buien echter af en laat de zon zich geleidelijk vaker zien.

Zondagochtend vallen er verspreid over de regio enkele buien en is het grotendeels bewolkt. In de middag krijgt de zon wat meer ruimte, maar blijft er ook een lokale bui mogelijk. Bij een matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richting wordt het maximaal 13 of 14 graden. In de nacht naar maandag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Tijdens langere heldere perioden kan het kwik afkoelen naar zo’n 7 graden.

Op maandag is het ’s ochtends nog wisselend bewolkt, maar in de middag krijgt de zon flink de ruimte. Het blijft de gehele dag droog. Bij een zwakke zuidenwind stijgt de temperatuur naar 15 of 16 graden.

Dinsdag overheerst de bewolking opnieuw en kan er verspreid over de dag een bui vallen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en het wordt rond de 14 tot 15 graden.