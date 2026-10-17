‘Zondag bewolkt en buien, komende dagen zon maar fris’

Foto: Karin Engelkes - ten Hof

De zon zal zich de komende dagen wat vaker laten zien. Wel wordt het met 11 of 12 graden frisser. Vanaf woensdag lijkt het geregeld te gaan regenen wanneer oceaandepressies dichterbij komen.

Zondag overheerst de bewolking. Met name in de ochtend vallen er nog enkele buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het oosten langzaam droger. Bij een matige oostenwind wordt het circa 12 graden. In de nacht naar maandag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 of 9 graden.

Maandag begint de dag nog met wat bewolking, maar al snel breekt de zon door. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 12 tot 13 graden. In de nacht naar dinsdag koelt het onder een heldere hemel af naar zo’n 5 graden.

Dinsdag laat hetzelfde vriendelijke weerbeeld zien: er is flink wat ruimte voor de zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind schommelt de temperatuur tussen de 11 en 12 graden.

Vanaf woensdag komt een oceaandepressie dichterbij. Het wordt wisselvalliger en bewolkt, er valt van tijd tot tijd regen en de maximumtemperatuur komt niet veel hoger uit dan zo’n 10 graden.