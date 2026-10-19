Zeven vrijwilligers en initiatieven uit Groningen en Noord-Drenthe maken kans op Liefke Munneke Prijs

Foto via Univé

Zeven vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven uit Groningen en Noord-Drenthe zijn genomineerd voor de tweede uitreiking van de Liefke Munneke Prijs.

Univé Noord-Nederland riep de prijs in 2024 in het leven om initiatieven te steunen die bijdragen aan een betere toekomst voor Groningen en haar inwoners. De prijs draagt de naam van Liefke Munneke (1956-2021). Zij zette zich jarenlang in voor inwoners die te maken kregen met de gevolgen van de gaswinning. Ook vroeg ze aandacht voor problemen als armoede, vergrijzing en laaggeletterdheid. Bij die eerste editie lag de nadruk op initiatieven rond de mijnbouwschade en de prijs ging daarom naar het Groninger Gasberaad.

Dit jaar staat de bredere maatschappelijke inzet in Groningen en Noord-Drenthe centraal: mensen en organisaties die mensen met geldproblemen helpen, dorpshuizen openhouden en activiteiten voor kinderen organiseren. De genomineerden zijn gekozen uit meer dan veertig voordrachten. De zeven genomineerden zijn Dorpskracht Middelstum, Stichting Steun je Medemens uit Loppersum, Heidy Baar uit Uithuizen, Stichting Ons Huis uit Oosteinde, Dominic van de Heuvel uit Eemsdelta, Lieneke Witholt uit Tynaarlo en Adel Horo uit Roden.

Univé Noord-Nederland reikt de prijs op komende donderdag uit tijdens een bijeenkomst in Club 1971 in de Euroborg in Groningen. Aan de prijs is in totaal 10.000 euro verbonden om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.