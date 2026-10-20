Zes maanden cel geëist na steek- en bijtincident in woning Jozef Israëlsstraat

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Tegen een 29-jarige man die afgelopen voorjaar in een woning aan de Jozef Israëlsstraat in de Schildersbuurt een 22-jarige man verwondde met een mes en hem beet, is voor de rechtbank zes maanden cel geëist. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.

Het voorval vond plaats in de nacht van 17 mei. Hulpdiensten rukten toen uit na een melding van een geweldsincident. De 22-jarige hoofdbewoner wilde de 29-jarige verdachte, die uit Marokko komt en zonder geldige verblijfspapieren in Nederland is, aanvankelijk niet binnenlaten. De verdachte wist uiteindelijk toch binnen te dringen, waarna er een handgemeen ontstond.

De verdachte zou het slachtoffer daarbij in de borst hebben gebeten. Ook pakte hij een mes uit een keukenla en rende daarmee achter het slachtoffer aan. De 22-jarige man liep een snee in zijn hoofd op en viel vervolgens op de trap. Toen de verdachte de woning wilde ontvluchten, werd hij door opgetrommelde agenten opgewacht en meteen aangehouden.

Volgens de officier van justitie is een poging tot zware mishandeling bewezen. De advocaat van de verdachte pleitte tijdens de zitting voor vrijspraak voor de steekpartij. Volgens de raadsvrouw is niet bewezen dat haar cliënt daadwerkelijk met het mes heeft gestoken.

De rechter doet binnenkort uitspraak in de zaak.