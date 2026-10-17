Zelfoogsttuin in Ten Boer maakt zich op voor de winter: “Iedereen welkom om te helpen”

Foto: ingezonden

De zelfoogsttuin in Ten Boer wordt zaterdagmiddag 17 oktober winterklaar gemaakt. Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren, is iedereen welkom om de handen uit de mouwen te steken.

Het programma begint ’s middags om 13.00 uur met een rondleiding door de tuin. Om 13.30 uur start de meewerkmiddag. Tijdens de klusmiddag wordt de tuin klaargemaakt voor de winter: zo wordt er compost verplaatst met kruiwagens, onkruid gewied, worden er compostbakken gebouwd en staan er diverse kleine klusjes op de agenda. De werkzaamheden duren tot 16.30 uur.

De tuin aan de achterzijde van zorgcentrum Innersdijk bestaat sinds 2017 en was aanvankelijk onderdeel van woongemeenschap Staatjevrij. Na een rustjaar vorig jaar wordt de tuin inmiddels gerund door tuinder Leentje van Alphen met haar bedrijf De Tuinbouwerij. De zelfoogsttuin is nu een zelfstandig lid van de coöperatie Woldwijk en wordt inhoudelijk begeleid vanuit Groninger Voedseltuinen.

Verslaggever Sanne de Jonge maakte vorige maand een reportage over de tuin: