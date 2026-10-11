Yula (14) wil zeilen tijdens schooltijd en is crowdfunding gestart

Foto: Masterskip

De 14-jarige Yula uit Glimmen heeft een bijzondere droom: zij wil de wereld zien door onder schooltijd te gaan varen op een zeilschip in de Carabiën.

Die wens komt niet vanuit een impuls. “Op het water zijn vind ik altijd heel leuk”, zegt ze zaterdag in Haren Doet bij OOG Radio. Zelf heeft ze nog nooit gezeild, maar haar grootouders hebben een boot, dus het water zat er al vroeg in. “Ik had het in groep 8 op TikTok gezien, maar toen was het nog niet heel realistisch. Een jaar geleden besloot ik dat ik het wil gaan doen.”

Moeder Nienke was wel even verrast door haar dochter: “ik kende dit helemaal niet, maar ik vond het vooral stoer dat Yula dit wil gaan doen.” Ze hebben bewust gekozen om in 2028 te willen gaan. “Er wordt wel geadviseerd om het niet in het examenjaar te doen, ondanks dat het schoolwerk doorgaat als je op de boot zit”, verklaart ze. “En je hebt ook tijd nodig om de kosten bij elkaar te krijgen”, vult Yula haar aan.

Yula is havo-leerling op het Maartenscollege. Daar is ze niet de eerste met dit plan. “Dus school heeft er ervaring mee. Ze wilden wel weten hoe snel ik vertrek, dat soort dingen, maar ze vinden het prima.” Zodra de boot vertrekt is Yula zes weken weg, waarbij ze schoolwerk op afstand vanaf de boot kan doen.

Het programma waarmee de Glimmense mee wil heet Masterskip. Dit programma is gericht op middelbare scholieren tussen de 14 en 18 jaar die een oceaanreis willen maken. De organisatie vaart met grote boten waar meer dan dertig leerlingen op mee kunnen varen. Het gehele schoolprogramma gaat in overleg met de eigen school door, waarbij zelfs toetsen mee gaan op het schip in afgesloten enveloppen.

Of Yula de rest van haar leven op of rond het water door wil brengen, weet ze nog niet, want een idee voor een studie heeft ze nog niet. “Maar ik weet wel dat ik later veel dingen van de wereld wil gaan zien en niet voor eeuwig in Groningen of Glimmen wil blijven.”

Voor nu hebben Yula en haar ouders een GoFundMe-pagina opgestart om de kosten voor de reis op te brengen. “Ik moet 11.250 euro ophalen en dan nog de vliegtickets heen en terug naar Sint Maarten betalen.” Yula is zelf ook aan het werk, bijvoorbeeld met een krantenwijk of als kattenoppas om geld binnen te halen.

Luister het interview uit Haren Doet hier terug: