Word zondag een echte boswachter op landgoed De Braak: “Stel de douchebeurt maar even uit”

Foto: Marrit Schuddebeurs / Natuurmonumenten

Een echte boswachter van OERRR worden: het kan zondag 4 oktober op landgoed De Braak. Natuurorganisatie Natuurmonumenten organiseert daar de jaarlijkse Wilde Buitendag. Dit is een dag vol avontuurlijke activiteiten voor kinderen.

“We hebben er ontzettend veel zin in”, vertelt boswachter Bart Zwiers enthousiast. “Zo’n dertig boswachters staan paraat om alle activiteiten te begeleiden. Tijdens de Wilde Buitendag word je stap voor stap een echte boswachter van OERRR. Je gaat op avontuur en leert alle skills die je daarvoor nodig hebt. Zo ga je op zoek naar dierensporen, leer je vuur maken zonder lucifers en tuur je door een verrekijker naar dieren.”

Vliegenzwammen en herfstkleuren

Zwiers noemt De Braak de ideale plek voor een herfstig avontuur. “Als het gaat om het spotten van wilde dieren: waar kun je dat beter doen dan op landgoed De Braak bij Paterswolde? Het is een prachtig gebied dat inmiddels langzaam verandert in een echt herfstlandschap. Dat er een nieuw jaargetijde is aangebroken, zie je bijvoorbeeld aan de vliegenzwam: de iconische rood-met-witte paddenstoel die echt bij de herfst hoort, die zie je op steeds meer plekken verschijnen. De kastanjebomen zijn ondertussen de eerste bomen die hun herfstkleuren laten zien zien en er zijn volop eikels en kastanjes te vinden.”

Gezinnen die willen meedoen, kunnen zondag op de bonnenfooi langskomen. Het advies is om op de fiets te komen, hoewel er in de directe omgeving ook parkeergelegenheid is voor de auto. “Eerdere edities trokken zo’n 400 tot 500 bezoekers. Omdat de weersomstandigheden goed lijken te worden, denken we dat dergelijke aantallen opnieuw mogelijk zijn. We zien dat kinderen altijd erg veel plezier hebben, maar ook de ouders genieten volop.”

Toch heeft de boswachter wel een belangrijk advies voor de bezoekers: “Doe geen parfum of deodorant op. Eigenlijk komt het er simpelweg op neer: stel die douchebeurt even uit. We gaan namelijk op zoek naar wilde dieren, en sterke geurtjes schrikken de dieren af.”

Stempels verzamelen voor een diploma

De Wilde Buitendag begint zondag om 11.00 uur en de inloop is mogelijk tot 15.00 uur. Zwiers: “Bij alle activiteiten kun je een stempel verdienen voor in het speciale boswachterspaspoort. Heb je alle stempels verzameld? Dan ontvang je het officiële boswachtersdiploma.”

De activiteit kost 8 euro per kind; kinderen die lid zijn van OERRR mogen gratis meedoen. “Bovendien hebben we de kiosk op het landgoed opengesteld met stroopwafels, roze koeken, koffie en thee. Als boswachters kijken we enorm uit naar deze dag. Deze dag organiseren we inmiddels al heel wat jaren, en is toch elk jaar een succes waar we erg naar uitkijken: ook omdat het een erg leuke dag is om te organiseren.”

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