“Woensdagmiddag warm en zonnig, vanaf donderdag doet de herfst zijn intrede”

Foto: Joris van Tweel

De herfst staat voor de deur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf donderdag met 15 graden een stuk minder warm, waarbij het dan ook niet droog gaat blijven.

“Woensdagochtend is er veel bewolking, maar tegen de middag breekt de zon vanuit het zuiden door”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het vrij zonnig en warm bij 20 tot 22 graden. De wind uit het zuiden tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de avond neemt de bewolking toe, gevolgd door buien. De minima liggen rond de 11 graden.”

“Op donderdag is het met 15 graden een stuk minder warm. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind bij wisselend bewolkt weer. Soms valt er een verspreide bui.”

“Vrijdag is er veel bewolking en zijn er perioden met regen. Het wordt 14 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Voor meer (weekend) weer: kijk op de weerpagina of luister naar het

weerbericht om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”