‘Woensdag wolkenvelden en droog, donderdag minder zacht bij 10 graden’

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen maar nauwelijks zien. Op vrijdag krijgen we mogelijk te maken met een harde tot stormachtige wind.

Woensdag overheersen wolkenvelden. Zo nu en dan kan de zon even tevoorschijn komen. De grootste kans daarop is in de middag. Het blijft droog. Bij een matige wind uit zuidelijke richting wordt het 13 of 14 graden. In de nacht naar donderdag is het wisselend bewolkt. Tijdens heldere momenten kan het afkoelen tot zo’n 9 graden.

Op donderdag verandert er weinig. De bewolking overheerst en in de middag laat de zon zich zo nu en dan zien. Mogelijk kan er dan ook een bui vallen. Bij een zwakke tot matige wind wordt het dan 9 of 10 graden.

Vrijdag vallen er verspreid over de dag buien. De bewolking overheerst en de zon komt er niet aan te pas. Gedurende de dag neemt de wind uit zuidelijke richting in kracht toe waarbij de wind in de avond mogelijk aanhaalt tot stormachtig. Het wordt 11 of 12 graden.