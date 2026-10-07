Wie helpt zaterdag mee het Noorderplantsoen schoon te maken?

Foto: Annelies van Santen

Het Noorderplantsoen krijgt komende zaterdag weer zijn jaarlijkse najaarsbeurt. De organisatie is nog steeds op zoek naar meer bewoners uit de buurt van het plantsoen die mee willen helpen met het opruimen van afval.

Tineke de Haan, Tonny Evers en Ronald Kaatee organiseren de actie samen met de gemeente Groningen. De schoonmaak begint om 11.00 uur bij restaurant Zondag.

“Iedereen is van harte welkom om zoveel mogelijk rotzooi uit het plantsoen op te ruimen”, vertelt Evers. “Voor deelnemers zijn zakken, grijpers en handschoenen aanwezig. Ronald neemt zijn fietskar mee, waarmee hij zware vuilniszakken kan ophalen en wegbrengen. Restaurant Zondag zorgt daarnaast voor iets te drinken en wat lekkers.”

Rond 12.30 uur wordt de schoonmaak afgerond. Wie eerder wil stoppen, kan dat ook. De organisatie benadrukt dat de actie ook voor de opruimers zelf een beloning is: “Het resultaat is direct zichtbaar”, besluit Evers. “Het is nuttig en mooi werk om te doen, en nog gezellig ook!”