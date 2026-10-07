Wethouder rechtvaardigt 50.000 euro subsidie aan Club FIXY vanwege unieke rol in Groningse nacht

Het verstrekken van 50.000 euro subsidie aan het culturele programma van Club FIXY is volstrekt gerechtvaardigd vanwege de unieke rol die de club speelt in het Groningse nachtleven. Dat zei cultuurwethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren) woensdagmiddag na kritische raadsvragen van de PVV, Forum voor Democratie en de VVD over de doorstart van de failliete nachtclub.

FIXY vroeg in augustus faillissement aan doordat de hoge huisvestingskosten en de culturele programmering financieel niet meer op te brengen waren. Met een subsidie voor de nieuw opgerichte Stichting Noordlab, die de programmering overneemt, maakt de club nu een doorstart.

“De begroting voor 2027 laat zien dat zowel huurders als eigenaren van koopwoningen in 2027 te maken krijgen met een forse stijging van de gemeentelijke lasten”, vertelde raadslid Kelly Blauw van de PVV tijdens het debat. “Ondertussen stelt de gemeente 50.000 euro beschikbaar voor de doorstart van de failliete nachtclub FIXY. Door de culturele programmering onder te brengen in een aparte stichting wordt nu gemeenschapsgeld ingezet om een activiteit overeind te houden die kennelijk commercieel niet rendabel is. Wij gunnen FIXY de hulp en een gezonde toekomst. Maar waar wij problemen mee hebben is de vraag: waarom gaan we voor deze programmering gemeenschapsgeld beschikbaar stellen? Hierdoor ontstaat er willekeur. Laten we stoppen met het incidenteel plakken van pleisters en laten we ervoor zorgen dat de stad voor iedereen betaalbaar blijft.”

De VVD sloot zich bij de kritiek aan. Cassandra Hensen: “Het hebben van een bruisend uitgaansleven vindt mijn fractie belangrijk. Maar het is essentieel om terughoudend te zijn met steun aan commerciële ondernemers. We ondersteunen nu één specifieke nachtclub, en dat roept vragen op over het behouden van een gelijk speelveld.”

Nachtvisie

Andrea Poelstra van D66 reageerde kritisch op de partijen die de vragen hadden ingediend: “Ik zou de PVV, FvD en VVD willen herinneren aan de Nachtvisie die wij als gemeenteraad hebben vastgesteld. Daarin hebben we afgesproken dat cultuur in de nacht net zo belangrijk is als de cultuur overdag. Deze financiering gaat daarmee ook veel verder dan het puur ondersteunen van een club.” Blauw (PVV) pareerde: “Mijn fractie heeft zich goed ingelezen. Het geld dat gegeven wordt, gaat niet direct naar de horeca-exploitatie. Maar toch wringt hier de schoen. Er zijn meer bedrijven en ondernemers in de nacht actief die het moeilijk hebben. Als deze bedrijven een leuke culturele programmering optuigen, kunnen zij dan ook naar het stadhuis gaan om 50.000 euro op te halen? Daar zit voor ons het gevaar.”

Robin Twickler van Volt vond dat de raad in cirkels draaide: “We hebben een Nachtvisie vastgesteld. We hebben rond FIXY wensen en bedenkingen meegegeven. Het college heeft hiernaar geluisterd en voert dit nu uit. Het college doet dus wat de raad gevraagd heeft. Met deze vragen draaien we in cirkels, wat gewoon zonde is van de tijd.” Hensen (VVD) haakte daarop in: “Toch gaat dit verder. Wij willen investeren in het nachtleven, dat ondersteunt mijn fractie. Maar is het verstandig om een club die failliet is gegaan specifiek te gaan ondersteunen? Zou het niet beter zijn om een stichting op te zetten waar ook andere gebruikers gebruik van kunnen maken, zodat je het toegankelijk maakt voor iedereen en er een gelijk speelveld ontstaat?”

Ronan van Langen van de Partij voor de Dieren was het niet met de VVD eens: “Met deze subsidie breien we recht wat krom was. Andere culturele instellingen krijgen al subsidie, FIXY kreeg dit niet.” Van Langen baalde ook van het frame dat de VVD neerzette. “Wij zijn trots op het gemeentebestuur dat het lef heeft om de handen in het vuur te steken om zulke plekken te ondersteunen. Zeker wat betreft FIXY zorgt deze instelling ook nog eens voor een veilige plek in de nacht voor met name vrouwen en mensen die tot de queer-gemeenschap behoren.”

Geen rendementsdenken

Wethouder Bosma was in haar antwoord duidelijk: “De PVV stelt dat er gemeenschapsgeld beschikbaar wordt gesteld voor een activiteit die commercieel niet rendabel is. Dat klopt. Dat is precies de reden dat we deze subsidie verstrekken. In onze gemeente zijn treinsporen en fietspaden vaak ook niet commercieel rendabel, toch investeren we erin. Dat doen we ook met cultuur: we investeren in zaken die van waarde zijn voor onze samenleving, maar die ook belangrijk zijn voor veiligheid en verbinding. En dat doen we niet alleen omdat we dat belangrijk vinden, maar ook omdat het ondersteunen van culturele voorzieningen die passen bij de raadsdoelen tot de taken van de gemeente behoort.”

Bosma vertelde verder: “Voor deze unieke situatie geldt dat een ondernemer inderdaad een ruime periode een cultureel programma heeft gedraaid zonder dat er subsidie werd verstrekt. De financiële bijdrage van de gemeente sluit aan bij de vastgestelde Nachtvisie, die als doel heeft te komen tot een divers en veilig nachtleven. FIXY vervult een unieke rol in de culturele infrastructuur van Groningen. Dat heeft te maken met een unieke muzikale programmering, talentontwikkeling en de studiofunctie. Daar kunnen beginnende artiesten experimenteren, samenwerken en zichzelf professionaliseren. Die combinatie van podium, studio en vernieuwende programmering maakt FIXY onderscheidend, wat een goede grondslag vormt voor deze subsidie.”

Tot slot ging de wethouder in op de veiligheid in het Groningse nachtleven: “Met de inzet van ‘floorangels’ en aandacht voor veiligheid in brede zin biedt FIXY een veilige sfeer voor doelgroepen zoals vrouwen en de queer-community. Dat unieke karakter heeft ons doen besluiten een bijdrage te verstrekken aan de nieuw opgerichte Stichting Noordlab. Deze bijdrage is nadrukkelijk niet verstrekt aan FIXY als horecaonderneming; de horecafunctie is slechts ondersteunend aan het culturele programma. Om te waarborgen dat de middelen worden ingezet voor de beoogde maatschappelijke doelen, is de subsidie verstrekt aan een stichting zonder winstoogmerk die aan strikte verantwoordingsverplichtingen moet voldoen. Daarmee houden we nauwlettend toezicht op zowel de middelen als de behaalde resultaten.”