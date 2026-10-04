Wethouder belooft extra actie tegen afvaldumpingen in Paddepoel

Foto: Partij voor het Noorden

Het aantal bekeuringen dat in de gemeente Groningen is uitgeschreven voor afvalbijplaatsingen is de afgelopen periode toegenomen. Dat meldt wethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren). Hoewel er geen apart plan van aanpak komt, neemt de gemeente in de wijk Paddepoel wel extra maatregelen om de overlast rond de Polarisflat aan te pakken.

De fractie van de Partij voor het Noorden had het onderwerp op de raadsagenda gezet nadat signalen van bewoners binnenkwamen. “Al jaren is er sprake van overlast door bijplaatsingen van grofvuil, huisafval en zwerfafval bij de Polarisflat aan de Pleiadenlaan in Paddepoel. Maar met name de laatste tijd neemt het aanzienlijk toe”, licht raadslid Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden toe. “Het gaat niet om kleine dingen, maar om grote meubelstukken en zakken afval die simpelweg naast de containers worden geplempt. Ook rondom de studentenflats in Selwerd zien we dit probleem verergeren.”

Extra inzet van veegdienst en boa’s

Wethouder Janette Bosma laat weten bekend te zijn met de situatie aan de Pleiadenlaan. “We begrijpen heel goed dat bijplaatsingen in de eigen leefomgeving ontzettend hinderlijk zijn”, aldus Bosma. “Formeel staan de restafvalcontainers bij de Polarisflat bij ons niet te boek als een zogeheten ‘hotspotlocatie’ voor afvaldumpingen, maar we gaan hier wel degelijk een stapje extra zetten.”

Zo ruimt de veegdienst van de lokale wijkpost er op dit moment al dagelijks op. Daarnaast heeft de gemeente contact gezocht met woningcorporatie Lefier, die heeft toegezegd eveneens extra aandacht te besteden aan zwerfafval rond het gebouw. Ook de gemeentelijke handhaving houdt de locatie scherper in de gaten.

Geen nieuw plan van aanpak, wel meer boetes

De vraag van de Partij voor het Noorden om een nieuw, specifiek plan van aanpak wijst de wethouder af. Volgens Bosma wordt er al veel gedaan om de overlast aan te pakken. “Onze wijkposten, de afvalinzameldienst en handhaving hebben periodiek overleg over bijplaatsingen. Daarin stemmen we af welke probleemlocaties extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld door ondergrondse containers vaker te legen, schoon te maken of het technische vol-meldsysteem beter bij te houden.”

Mocht dat niet helpen, dan treedt de gemeente op. “Wanneer onze boa’s afvaldumpingen constateren, beboeten ze de daders. Het aantal uitgeschreven boetes is de afgelopen periode dan ook toegenomen door aangescherpte en verbeterde handhaving.”

Nieuwe campagne

Omdat de problematiek met name bij flats met veel jongeren en studenten speelt, zet de gemeente ook in op voorlichting. “Afgelopen voorjaar hebben we een mailing en portiekposters verspreid met extra informatie over afvalscheiding. Dit najaar starten we met een nieuwe campagne en voorlichtingsmateriaal dat zich specifiek richt op deze doelgroep”, besluit Bosma.