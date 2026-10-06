Werkstraf voor ’taxichauffeur’ uit Stad (22) die beschonken studente aanrandde tijdens rit naar huis

Foto: Leonid Mamchenkov via Flickr

Een 22-jarige man uit Groningen is dinsdag veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor aanranding van een jonge vrouw uit Stad. De man deed zich in het weekend van 18 op 19 april voor als taxichauffeur en tijdens een rit betastte hij een beschonken studente na een feest van een studentenvereniging.



De studente was in de nacht van 18 op 19 april op een feest van studentenvereniging Albertus Magnus op het Suikerterrein. Na afloop stapte ze in een auto, waarvan ze dacht dat het een taxi was. Deze auto werd bestuurd door de 22-jarige Stadjer en een 23-jarige bijrijder.

Tijdens de rit legde de bestuurder in ieder geval zijn hand op het blote bovenbeen van de studente, zo blijkt uit een video die de bijrijder maakte van het incident. Volgens de studente liet de video echter niet alles zien wat er gebeurde tijdens de rit, want de bestuurder zou veel verder zijn gegaan dan de aanraking van haar been. Dat leverde de 22-jarige Stadjer daarom in eerste instantie een aanklacht van verkrachting op. Ook de bijrijder hoorde die aanklacht tegen zich luidden.

Maar de rechtbank vindt alleen genoeg bewijs voor de ongewenste aanraking van het (binnen)been van de studente door de ’taxichauffeur’. De 22-jarige Stadjer en de 23-jarige bijrijder werden beiden niet veroordeeld voor verkrachting en van andere seksuele handelingen. Er werd nog onderzoek gedaan naar DNA-sporen van de twee mannen op de onderkleding van de studente, maar daar werd geen DNA van hen aangetroffen. Hoewel de moeder, de huisgenoot en een vriend van het meisje kort na de gebeurtenissen van het slachtoffer hoorden over de aantijgingen, kan dat volgens de rechter ook niet gelden als bewijs, omdat zij er zelf niet bij waren.

Omdat ook het Openbaar Ministerie de aanklacht van verkrachting niet hard kon maken, eiste het OM twee weken geleden alleen een taakstraf van 100 uur tegen de ’taxichauffeur’ en vroeg het om vrijspraak voor de bijrijder. De rechtbank ging daar dinsdag in mee. Omdat de taxichauffeur al in voorarrest zat, hoeft hij de taakstraf niet uit te voeren. Wel moet hij de studente een schadevergoeding van 1.500 euro betalen.