Wegwerkzaamheden zorgen volgende week voor hinder voor fietsers rond Zernike Campus

Foto: Joris van Tweel

Op en rond de Zernike Campus in Groningen zijn volgende week op meerdere plekken wegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Naast de Zonnelaan wordt ook gewerkt aan de Paddepoelsterweg en het Landleven, routes waar veel fietsers richting de campus gebruik van maken.

De Zonnelaan krijgt nieuw asfalt tussen de ringweg en de kruising met de Eikenlaan. Ook op de Paddepoelsterweg wordt de hele week nieuw asfalt gelegd.

Op het Landleven ligt al nieuw asfalt, maar nog geen nieuwe belijning. Die wordt komende maandag (12 oktober) aangelegd.

De drie wegen zijn tijdens de genoemde periodes afgesloten. De aannemers zorgen ervoor dat het verkeer wordt omgeleid.