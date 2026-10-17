Wegenbouwers ontdekken inbraak bij cafetaria Korreweg: ruit ingegooid met baksteen

Foto: Albert van den Berg

In een cafetaria aan de Korreweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbraak werd zaterdagochtend ontdekt door wegenbouwers.

“Op de Korreweg worden zaterdag asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Toen de wegenbouwers in alle vroegte aan de slag gingen, ontdekten ze dat de deur van de cafetaria eruit lag.” Daarop is direct de politie ingeschakeld. “Het vermoeden bestaat dat de glazen voordeur met een baksteen aan diggelen is gegooid. Bij het onderzoek werd een baksteen aangetroffen onder een van de stoelen in de zaak.”

Of er bij de inbraak iets is buitgemaakt, is nog onbekend; daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan. De Forensische Opsporing kwam ter plaatse. Deze rechercheurs hebben verschillende sporen veiliggesteld.

Mensen die iets verdachts hebben gezien, in het bezit zijn van camerabeelden of meer informatie hebben over de inbraak, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.