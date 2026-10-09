Weer meer geld nodig om volwassenen met krappe beurs te laten sporten, gemeente vult subsidiepot maar verwacht opnieuw tekort

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Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur in Groningen krijgt vanaf 2027 jaarlijks 150.000 euro extra. Toch verwacht de gemeente dat ook het hogere budget niet genoeg zal zijn om alle aanvragen te betalen.

De gemeente begon in 2022 met het fonds. Volwassenen vanaf 18 jaar met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum kunnen daarmee geld krijgen voor sport, beweging of culturele activiteiten.

Het fonds wordt steeds populairder. Daarom verhoogde de gemeente het budget de afgelopen jaren al meerdere keren. Naast de vaste 350.000 euro stelde ze eerst 150.000 euro extra beschikbaar. Toen ook dat bedrag niet genoeg bleek, kwam er nog eens 85.000 euro bij. Het gemeentebestuur laat vrijdag weten dat daarom het vaste jaarbudget voor het fonds begin volgend jaar structureel wordt verhoogd van 350.000 naar 500.000 euro.

Ook dat extra geld is naar verwachting niet voldoende om alle aanvragen dit jaar af te handelen, schrijft het gemeentebestuur aan de raad. Daarom behandelt de gemeente tot het einde van het jaar alleen herhaalaanvragen van mensen die al deelnemen aan het fonds. Nieuwe aanvragen worden vanaf januari weer toegekend. De gemeente onderzoekt daarnaast of ze geld van externe partijen kan krijgen om het fonds te ondersteunen.