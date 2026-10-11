Weekend 4 Mijl geslaagd verlopen: “De hoogmis was met 35.000 deelnemers een groot succes” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De 39ste editie van de 4 Mijl is een succes geworden. Johan Meijer van Golazo Noord-Nederland kijkt tevreden terug: “Het was een heel mooi weekend zonder noemenswaardige incidenten.”

Johan, de laatste deelnemer heeft inmiddels de finish gepasseerd. Hoe kijken jullie terug?

“De hoogmis van ons seizoen is heel goed, mooi en geslaagd verlopen. Vanochtend hadden we nog te maken met een code geel. Het was onstuimig met harde wind, onweer en regen. We hebben de situatie voortdurend in de gaten gehouden. Maar nadat om 12.00 uur het startschot in Haren klonk, werd de weerssituatie steeds beter. Dat geldt ook voor gisteravond toen we de 4Mijl4You organiseerden: vanaf het startschot tot de finish hebben we het behoorlijk droog kunnen houden. En dat is fijn.”

Gistermiddag riepen jullie in een extra weerupdate deelnemers op om zich goed voor te bereiden…

“Dat is ook goed gegaan. We hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om mensen erop te attenderen dat ze er verstandig aan deden om toch wat laagjes kleding aan te trekken en om regenkleding aan te trekken. Bij de 4Mijl4You heb je te maken met een kwetsbare doelgroep. Uiteindelijk is het allemaal goed en zonder bijzonderheden verlopen.”

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Kobe Hermans (m) won bij de mannen. Foto: Rieks Oijnhausen Maureen Koster (m) was de snelste bij de vrouwen. Foto: Rieks Oijnhausen

Winnaars

De wedstrijdloop werd zondag bij de mannen gewonnen door Kobe Hermans uit België. Hij finishte in een tijd van 17.42. Mike Foppen werd met 17.43 tweede. Op de derde plaats eindigde Nik Lemmink met een tijd van 17.45. Lemmink wist twee jaar geleden de wedstrijd nog op zijn naam te zetten, toen hij geschiedenis schreef door als eerste Groninger ooit de 4 Mijl te winnen. Bij de vrouwen ging de winst naar Maureen Koster in een tijd van 19.47. Jennifer Gulikers werd met 20.15 tweede. De bronzen medaille ging naar Hanna van Aalten die een tijd van 20.22 neerzette.

De dag vandaag begon met de wedstrijdloop. Spannend en verrassend, zou ik willen zeggen…“Bij de mannen was het resultaat zeker verrassend. Sterker nog: persoonlijk had ik mijn geld op iemand anders gezet. Uiteindelijk zagen we bij de mannen een hele spannende wedstrijd. Een kopgroep bleef tot de laatste driehonderd meter goed bij elkaar. Uiteindelijk was Kobe Hermans uit België de sterkste. Daarmee was hij een terechte winnaar. Hoewel de deelnemers wel aan elkaar gewaagd waren. Bij de vrouwen was de strijd iets minder spannend met Maureen Koster als overduidelijke winnaar.”

Dat is neem ik aan ook wat jullie willen: dat het tot het laatste moment spannend is…

“Internationaal zijn er ontzettend goede lopers te vinden. Het deelnemersveld vandaag bestond voornamelijk uit Nederlanders, Belgen, een Deen en een Marokkaan. Ik moet ook even denken aan de woorden die een voetbalcommentator onlangs sprak: de Nederlandse competitie is niet hoogstaand, maar het is wel heel spannend. Dat geldt voor de 4 Mijl ook. Het parcoursrecord is nooit in gevaar geweest. Maar we hebben wel een prachtige wedstrijd gezien. En voor de duidelijkheid: met ook hele goede atleten aan de start die qua niveau dicht bij elkaar liggen.”

Dit weekend kwamen er 35.000 deelnemers in actie, met ook veel toeschouwers langs de kant…

“We hebben het uiteindelijk heel goed getroffen met het weer. Vandaag richting de start kwam er een zonnetje tevoorschijn dat ook flink wat mensen op de been heeft gebracht. In de binnenstad was het erg druk. En dat begrijpen we ook: er doen bekenden van je mee aan de recreantenloop en die wil je aanmoedigen. Het laat daarmee zien dat de 4 Mijl echt een begrip is in de regio. Het wordt gedragen. En dat maakt ons als organisatie heel blij.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Hebben er vandaag ook incidenten plaatsgevonden?

“Het is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Medewerkers van de EHBO en het Rode Kruis hebben in die zin de hele middag kunnen toekijken op het plakken van wat pleisters na. Daar zijn we natuurlijk blij mee: het laat zien dat deelnemers goed voorbereid aan de start verschijnen. Aan de andere kant kun je medische incidenten ook niet voorkomen. Op zulke momenten moet je er ook staan. Dat zagen we bijvoorbeeld gistermiddag nog toen we bezig waren met de opbouw van de 4Mijl4You toen er een medische noodsituatie op de Grote Markt ontstond. Dit had geen link met ons, maar we hebben wel met hulp van alle kanten in allerijl de hekken die we aan het plaatsen waren op het plein aan de kant geschoven zodat de traumahelikopter kon landen. Ook dat is dan weer iets waar we als organisatie trots op zijn: er voor elkaar zijn.”

Op dit moment zijn jullie nog druk aan het opruimen, maar ik kan me voorstellen dat het ook al enigszins over volgend jaar gaat?

“Volgend jaar organiseren we de veertigste editie. Dat gaat natuurlijk bijzonder worden. Wat we precies gaan doen, dat weten we nog niet. De voorbereidingen starten komende week en er zullen een heleboel ideeën zijn om daar iets moois van te maken. Maar dat zullen we moeten gaan bekijken. Ook welk budget we daarvoor vrij kunnen maken en welke ideeën passen en uitvoerbaar zijn. De volgende editie vindt in ieder geval plaats op 9 en 10 oktober 2027.”